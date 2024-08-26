Καταξιωμένες σπουδές με το κύρος και την αναγνώριση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Μπορεί να βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, υπάρχει όμως μια μεγάλη μερίδα νέων που δεν σκέφτονται μόνο τις καλοκαιρινές διακοπές. Σκέφτονται αυτό που θα ακολουθήσει από Σεπτέμβριο και το οποίο θα καθορίσει το υπόλοιπο της ζωής τους: πού θα πάνε να σπουδάσουν, καθώς και τι θα σπουδάσουν. Ποιο, με άλλα λόγια, είναι το κατάλληλο πανεπιστημιακό ίδρυμα για να πραγματοποιήσουν τις σπουδές εκείνες που θα τους δώσουν τα απαραίτητα εφόδια για το μέλλον που ονειρεύονται.

Όταν μιλάμε για το μέλλον δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Και στην προκειμένη περίπτωση το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αποτελεί την ιδανική επιλογή καθώς από την πρώτη θέση που βρίσκεται συνδυάζει το ακαδημαϊκό και το ερευνητικό κύρος με τον διεθνή προσανατολισμό, τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και το πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Στην πρώτη θέση της κατάταξης

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης σε Κύπρο και Ελλάδα, μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμφωνα με την έκδοση της κατάταξης Times Higher Education (THE) World University Rankings για το 2024.

Αντίστοιχα, κατατάσσεται ανάμεσα στα κορυφαία 501-600 πανεπιστήμια στον κόσμο, δηλαδή στο 2% των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως και καταλαμβάνει τη 155η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εντυπωσιακή κατάταξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας αντανακλάται στην απόδοσή του σε δύο πεδία, την Ποιότητα της Έρευνας και τη Διεθνοποίηση, όπου έχει λάβει την υψηλότερη βαθμολογία απ’ όλα τα κυπριακά πανεπιστήμια που συμμετέχουν στην κατάταξη. Στα δύο αυτά πεδία, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αναγνωρίζεται, επομένως, ως το κορυφαίο πανεπιστήμιο στην Κύπρο.

Γιατί έχουν αξία οι πανεπιστημιακές κατατάξεις

Είναι γεγονός πως οι πανεπιστημιακές κατατάξεις έχουν σημαντική αξία για τους υποψήφιους φοιτητές, τους εργοδότες και τους ερευνητές γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνουν και να επιλέξουν τα πανεπιστήμια που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους ενώ παρέχουν μία αντικειμενική και συγκριτική αξιολόγηση της ποιότητας και της απόδοσης των πανεπιστημίων, προσφέροντας πληροφορίες για την ποιότητα της διδασκαλίας, της έρευνας, της επίδρασης στην κοινωνία, τη διεθνή προοπτική και άλλους δείκτες απόδοσης.

Αξιολόγηση Ποιότητας της Προσφερόμενης Εκπαίδευσης

Από τις πιο δημοφιλείς και αξιόπιστες κατατάξεις είναι αυτή του Times Higher Education (THE) World University Rankings: Εκδόθηκε πρώτη φορά το 2004 και βασίζεται σε 13 κριτήρια, όπως η Διδασκαλία, το Ερευνητικό Περιβάλλον, η Ποιότητα της Έρευνας, η Βιομηχανία και η Διεθνοποίηση.

Σύμφωνα με αυτή, η κατάταξη ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων για το 2024 είναι η ακόλουθη:

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα σε 5 Διαφορετικούς Τομείς

Tα αποτελέσματα της ετήσιας κατάταξης του Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2024 κατατάσσουν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στις θέσεις #1 στον τομέα των Επιχειρήσεων και Οικονομικών, #1 (μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου) στον τομέα της Εκπαίδευσης και #1 (μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) στον τομέα της Ψυχολογίας σε Κύπρο και Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την ηγετική του θέση στους εν λόγω τομείς.

Στον πίνακα πιο κάτω συνοψίζονται οι κατατάξεις του Πανεπιστημίου στους πέντε τομείς:

Τέλος, η πρόσφατη έκδοση 2024 της κατάταξης Times Higher Education (THE) Young University Rankings τοποθετεί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στη θέση #115 παγκοσμίως, από κοινού με το Πανεπιστήμιο της Τουλούζης στη Γαλλία, ανάμεσα στα πανεπιστήμια που έχουν 50 ή λιγότερα χρόνια λειτουργίας.

Πάνω από 100 προγράμματα

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει περισσότερα από 100 συμβατικά (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) προγράμματα σπουδών, προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου.

Η αγορά εργασίας

Εξαιρετικά σημαντικό είναι το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διασφαλίζει την εναρμόνιση των προγραμμάτων του με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας και επιτυγχάνει την άμεση αναγνώριση των τίτλων σπουδών από τα αντίστοιχα επαγγελματικά σώματα, ενώ το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του διαπρέπει σε πολλούς τομείς και αναγνωρίζεται για τη συμβολή του στη δημιουργία, εξέλιξη και μετάδοση της γνώσης και των τεχνολογικών επιτευγμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναδυόμενες τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 94,6% των αποφοίτων του Πανεπιστημίου εργοδοτούνται εντός 18 μηνών από την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Οι δεσμοί με την Ελλάδα και η εμπιστοσύνη των Ελλήνων φοιτητών

Οι περισσότεροι Έλληνες φοιτητές εμπιστεύονται για τις σπουδές τους το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συγκριτικά με κάθε άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φοιτούν σήμερα περισσότεροι από 6.000 Έλληνες φοιτητές, ενώ, από την αρχή της λειτουργίας του, έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι από 26.000 φοιτητές από την Ελλάδα.

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί για το Πανεπιστήμιο είναι ότι εδώ και χρόνια, προσφέρει κοινά προγράμματα σπουδών με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ενώ διατηρεί συνεργασίες με πολλούς οργανισμούς που εδρεύουν στην Ελλάδα.

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φιλοξενεί σήμερα άνω των 12.500 φοιτητών από περισσότερες από 100 χώρες. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η Αυστραλία και, ασφαλώς, η Ελλάδα.

Γνωρίστε το Πανεπιστήμιο

Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία που σας προσφέρει το Γραφείο Ενημέρωσης και Εγγραφών Ελλάδας του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας ώστε να γνωρίσετε το Πανεπιστήμιο από κοντά στον κύκλο Ημερίδων Ενημέρωσης για Έλληνες ενδιαφερόμενους που πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις. Το αναλυτικό πρόγραμμα βρίσκεται εδώ.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι σίγουρα μια επιλογή σπουδών που θα ανοίξει τους ορίζοντες κάθε φοιτητή που θα το επιλέξει και θα τον βοηθήσει να αναβαθμίσει τις γνώσεις του με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και εργαλεία για να κατακτήσει όλους τους μελλοντικούς του στόχους.

