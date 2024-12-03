Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Καθίζηση σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας

Σύμφωνα με καταγγελία στον ΣΚΑΪ, στη συμβολή των οδών Αβέρωφ και Τρίτης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας το οδόστρωμα έχει υποχωρήσει, με αποτέλεσμα να υπάρχει καθίζηση στον δρόμο και η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει διακοπεί.

Σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσελίκα, στον συγκεκριμένο δρόμο δεν έριξε βροχή, επομένως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτήν την καθίζηση, η οποία προκλήθηκε μετά από σχετικά έργα ασφαλτόστρωσης στο οδόστρωμα.

Πηγή: skai.gr

