Απάντηση στο γιατί σταμάτησε το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ανέργους 55-67 ετών ενώ πρέπει να συμπληρώσουν οι τα ένσημά τους, έδωσε ο διοικητής ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης έπειτα από σχετική καταγγελία που έφτασε στον ΣΚΑΪ.

Όπως είπε μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Αταίριαστοι», το πρόγραμμα σταμάτησε επειδή καλύφθηκε ο προϋπολογισμός.

«Είμαστε σε συζητήσεις με το υπουργείο Οικονομικών για να υπάρξουν νέοι πόροι ώστε να ανοίξουν κάποιες νέες θέσεις» πρόσθεσε τονίζοντας πως κάποια στιγμή θα επανέλθει.

Όπως είπε «είναι ένα πετυχημένο πρόγραμμα και το έχουμε επεκτείνει πολλές φορές. Ξεκίνησε από 8.000 θέσεις και είναι 26.500 θέσεις».



