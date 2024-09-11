Στην εξειδίκευση των νέων μέτρων για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) προχώρησε σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Η εξειδίκευση έγινε από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, την αναπληρώτρια Ειρήνη Αγαπηδάκη και τους υφυπουργούς Μάριο Θεμιστοκλέους και Δημήτρη Βαρτζόπουλο των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 88η ΔΕΘ.

Παρουσιάστηκαν οι μεταρρυθμιστικοί στόχοι στην Υγεία σε βάθος τριετίας, καθώς και η οικονομική στήριξη των γιατρών του ΕΣΥ, ζητήματα που απασχόλησαν τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο υπουργός Υγείας , Άδωνις Γεωργιάδης, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, χαρακτήρισε «ψευδές και προϊόν προπαγάνδας» ότι το ΕΣΥ έχει αφεθεί στη μοίρα του, τονίζοντας χαρακτηριστικα: «Το ΕΣΥ, δεν είναι δυνατόν κάθε μέρα στις 80.000 επαφές με τους πολίτες, να μην έχει κάποια αστοχία. Στόχος είναι να τις κάνουμε όσο το δυνατόν λιγότερες. Δεν μπορεί να επιτρέπουμε να καλλιεργείται η προπαγάνδα, ότι έχουμε αφήσει το ΕΣΥ στη μοίρα τους. Ελλείψεις ασφαλώς υπάρχουν, αλλά είναι υποκριτική η ένταση που παρουσιάζονται. Ή κυβέρνηση μας, ο πρωθυπουργός, έχουμε τεράστια μέριμνα για το ΕΣΥ για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής», είπε προσθέτοντας ότι «το ΕΣΥ έχει προβλήματα γιατί είναι εκτεταμένο δίκτυο. Δεν μπορεί 1 μια αστοχία να καλύπτει τις 79.000 επιτυχίες».

Δωρεάν απογευματινά χειρουργεία

«Το πρόγραμμα αφορά 37.000 πολίτες που περιμένουν πάνω από 4 μήνες έως και έναν χρόνο για να χειρουργηθούν», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας πως «ήδη έχουμε λάβει το πράσινο φως από τα τεχνικά κλιμάκια ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα λειτουργήσει. Αναμένεται η τελική απόφαση της ΕΕ για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχουν ήδη δεσμευθεί τα 51 εκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται». Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η απόφαση αναμένεται το αργότερο έως το τέλος του έτους.

Επίσης, ο υπουργός Υγείας διευκρίνησε ότι επειδή αναμένεται ο όγκος των δωρεάν χειρουργείων να είναι αυξημένος -τουλάχιστον στην αρχή της εφαρμογής τους- αρκετά από αυτά θα μπορούν να γίνονται και στον ιδιωτικό τομέα. «Εξετάζουμε και το ενδεχόμενο για κάποιες επεμβάσεις, όπως ο καταρράκτης, για παράδειγμα, να δώσουμε voucher στους δικαιούχους ώστε να κάνουν εντελώς δωρεάν αυτές τις επεμβάσεις όπου επιθυμούν», επεσήμανε.

Το ίδιο θα ισχύσει -δηλαδή μηδενική συμμετοχή των πολιτών που θα μπουν στο πρόγραμμα των δωρεάν χειρουργείων- ανεξάρτητα από το αν τα χειρουργεία θα γίνουν στο ΕΣΥ ή σε ιδιωτικό νοσοκομείο, κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Στη Συνέντευξη Τύπου η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για τον προσωπικό γιατρό, το οποίο όπως είπε, θα περιλαμβάνει και άλλες διατάξεις αλλά και τις δράσεις που αφορούν την πρόληψη, τομέα που αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση. «Στόχος μας, είναι να προστεθούν επιπλέον παιδίατροι για να καλύψουν δωρεάν περισσότερα από μισό εκατ. παιδιά», επισήμανε και πρόσθεσε ότι «πρέπει να δημιουργήσουμε νέες συνθήκες και να χτίσουμε το σύστημα με νέα υλικά».

Έως το τέλος της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον προσωπικό γιατρό και την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), όπως ανακοίνωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την εξειδίκευση των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης στην υγεία, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Κίνητρα στους γιατρούς

Η κ. Αγαπηδάκη επανέλαβε τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου, όπως τα οικονομικά κίνητρα σε νέους γιατρούς που θα επιλέξουν τη γενική ιατρική ή την παθολογία (30.000 ευρώ), τη στελέχωση του συστήματος του προσωπικού γιατρού με 2.500 γιατρούς ακόμη, ώστε όπως είπε όλοι οι πολίτες να έχουν τον προσωπικό τους γιατρό και την ίδρυση επτά πανεπιστημιακών κέντρων υγείας που θα αναλάβουν και το κομμάτι της τηλεϊατρικής στα νησιά.

Επίσης, ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά ενισχύεται και το κομμάτι της περίθαλψης των παιδιών. Σε πρώτη φάση θα υπάρξει δωρεάν κάλυψη για περισσότερα από 500.000 παιδιά.

Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου, ανακοινώνοντας ότι τις επόμενες ημέρες ξεκινά το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου, και κάλεσε τους πολίτες να μην αγνοούν τα sms για τις απλές προληπτικές εξετάσεις.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας σημείωσε ότι τα προβλήματα του ΕΣΥ οφείλονται στη διαρροή ανθρώπινου δυναμικού και στις διαχρονικές παθογένειες με κοινό παρανομαστή την έλλειψη οργάνωσης. «Μέχρι τώρα δεν υπήρχε οργανωμένο σύστημα πρόληψης και σήμερα έρχεται το κράτος και οργανώνει αυτό το σύστημα. Αυτό θα συμβεί σε κάθε τομέα του ΕΣΥ», τόνισε.

«Το νέο ΕΣΥ θέλει νέα υλικά και αν θέλουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας χρειάζονται νέες δεξιότητες και νέες ειδικότητες. Ανθρώπους που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες ανάγκες. Σε αυτό επενδύουμε», κατέληξε η κ. Αγαπηδάκη.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, έδωσε στη δημοσιότητα τους πίνακες προσωπικού που υπηρετεί σήμερα στο ΕΣΥ και πρόσθεσε: «Κάθε μέρα χειρουργούνται 3.500 χιλιάδες άνθρωποι στο ΕΣΥ , 60.000 περνούν από τα εξωτερικά ιατρεία και 6.500 χιλιάδες νοσηλεύονται. Αν δεν λειτουργούσε το ΕΣΥ θα κατέρρεε και η κοινωνία. 'Αλλο να λέμε έχει προβλήματα το ΕΣΥ, άλλο να λέμε καταρρέει».

