Ρεκόρ αιτήσεων για τις 50 δωρεάν Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ - Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις

Περισσότερες από 6.200 αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα για εισαγωγή στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, σημειώνοντας ρεκόρ. Οι ΕΠΑΣ προσφέρουν δωρεάν εκπαίδευση, με αμοιβή και ασφάλιση, σε 38 ειδικότητες αιχμής.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν νέες και νέοι 15-29 ετών, με μόνη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου.

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ λαμβάνουν για 2 έτη αμοιβή που ανέρχεται σε 118,64 ευρώ ή 148,30 ευρώ την εβδομάδα (για 4 ή 5 ημέρες μαθητείας, αντίστοιχα).

Η προθεσμία για τις αιτήσεις λήγει την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

