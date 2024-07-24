Ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής μέσα σε αστικό λεωφορείο και συγκεκριμένα αυτό το οποίο εκτελεί τη γραμμή Αρτέμιδα – Νομισματοκοπείο στην περιοχή του Χαλανδρίου.

Μία 53χρονη γυναίκα με καταγωγή από τη Μολδαβία μπήκε μέσα στο λεωφορείο από την αρχική στάση στον Άγιο Νικόλαο στην Αρτέμιδα, για να επιστρέψει στο σπίτι της. Μαζί επιβιβάστηκαν κι άλλα άτομα κι ανάμεσά τους, σύμφωνα με την καταγγελία, μία ομάδα περίπου 20 Ρομά, άνδρες, γυναίκες αλλά και παιδιά.

Κάποιοι από αυτούς ήταν σε κατάσταση μέθης, κρατούσαν μπύρες στα χέρια έκαναν φασαρία και έβριζαν ενώ, σύμφωνα με την καταγγελία, τα παιδιά έπαιζαν και μπάλα μέσα στο λεωφορείο.

Η γυναίκα ενοχλημένη τους έκανε μία παρατήρηση προκειμένου να σταματήσουν να φωνάζουν.

Αυτοί αντέδρασαν, την έβρισαν και η γυναίκα ενημέρωσε την αστυνομία .

Η αστυνομία φαίνεται ότι πήγε στον Σταυρό της Αγίας Παρασκευής. Στήθηκε εκεί ένα μπλόκο. Έκαναν σήμα στον οδηγό του λεωφορείου. Αυτός πιθανότατα δεν το αντιλήφθηκε ότι το σήμα έγινε σε αυτόν, δεν σταμάτησε και συνέχισε φτάνοντας μέχρι τον τερματικό σταθμό το Νομισματοκοπείο.

Εκεί ξεκίνησε η αποβίβαση των επιβατών και την ώρα που 53χρονη πήγε να κατέβει μια γυναίκα Ρομά, της επιτέθηκε φραστικά αρχικά λέγοντάς της εσύ κάλεσες την αστυνομία; Θα σε πάρουν τέσσερις από εδώ».

Η Ρομά χαστούκισε την 53χρονη και της άρπαξε από το χέρι το κινητό τηλέφωνο φεύγοντας στη συνέχεια μαζί με τους υπόλοιπους προς τον καταυλισμό που υπάρχει στην περιοχή.

Η γυναίκα μετά από περίπου μία ώρα πήγε στο αστυνομικό τμήμα, κατέθεσε το τι ακριβώς έχει συμβεί, προχώρησε στην καταγγελία της, έγιναν αναζητήσεις, δεν εντοπίστηκαν οι δράστες του συγκεκριμένου περιστατικού και τώρα οι αστυνομικοί επιχειρούν από κάμερες ασφαλείας να εντοπίσουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.