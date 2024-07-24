Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα, αναπτύσσεται συνεργασία με γνωστή φαρμακευτική εταιρεία από τη Λάρισα, με σκοπό τη δημιουργία ενός rapid test για την πανώλη και άλλα νοσήματα στα αιγοπρόβατα, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί πολύ σύντομα στην Περιφέρεια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και του Πάνου Γαρουφαλιά, η ανάπτυξη του rapid test εκτιμάται ότι θα προσφέρει πολλά στη μάχη που δίνει η Θεσσαλία για την προστασία του ζωικού της κεφαλαίου.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί της Τετάρτης έχει διαταχθεί εισαγγελική έρευνα για το πώς μπήκε η πανώλη στην Ελλάδα, με τις δικαστικές αρχές να εστιάζουν στις συνθήκες εισαγωγής μολυσμένων αιγοπροβάτων στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, θα εξεταστεί ποιος, πότε και υπό ποιες συνθήκες εισήγαγε στη χώρα μολυσμένα αιγοπρόβατα, που οδήγησαν σε έξαρση κρουσμάτων πανώλης στην περιφέρεια Θεσσαλίας.Στο μεταξύ, νέα κρούσματα έχουν εντοπιστεί στην περιοχή Δομένικου και στο Χειμάδι.

«Κρατήστε τα ζώα στις μονάδες», συστήνουν Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων και ο Δήμος Τυρνάβου, την ίδια ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά δημοσίως να λογοδοτήσουν εδώ και τώρα οι υπεύθυνοι.

