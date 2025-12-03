Συνεχίζονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις στα ταξί και σήμερα, Τετάρτη, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ).

Οι ιδιοκτήτες ταξί έχουν τραβήξει χειρόφρενο μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης, ζητώντας να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, τα οποία περιλαμβάνουν οικονομικά και θεσμικά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο τους.

Συγκεκριμένα, διεκδικούν:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Παράλληλα αναμένουν συνάντηση με το υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.