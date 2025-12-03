Για 4η μέρα παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες σε Θεσσαλία, Μακεδονία, Ήπειρο και Έβρο δηλώνοντας αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Κλειστή παραμένει από τους αγρότες η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, όπου έχουν παραταχθεί περίπου 1.000 τρακτέρ. Οι αγρότες εξετάζουν το κλείσιμο και των παρακαμπτήριων οδών.

Στην Καρδίτσα κλειστός παραμένει ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Στο συγκεκριμένο μπλόκο βρίσκονται 2.000 τρακτέρ σχηματίζοντας ουρά άνω των 2 χλμ. Σήμερα στήνεται νέο μπλόκο έξω από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου Τρικάλων.

Συνολικά, μόνο στη Θεσσαλία βρίσκονται πάνω από 4.000 τρακτέρ στον δρόμο, αριθμός που αυξάνεται καθημερινά.

Στα Μάλγαρα κλειστή παραμένει από τη Δευτέρα η Εθνική Οδός στο ρεύμα προς Αθήνα. Το απόγευμα της Τρίτης έκλεισε για τουλάχιστον δύο ώρες και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Οι αγρότες πέρασαν τη νύχτα στο μπλόκο, μέσα σε πρόχειρο κατάλυμα που έχουν κατασκευάσει ανάβοντας φωτιές, όπως μετέδωσε ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ Παναγιώτης Αχλατλής.

Δηλώνουν ανυποχώρητοι, ενώ πλαισιώνονται διαρκώς και από άλλους επαγγελματίες. Στο μπλόκο των Μαλγάρων βρίσκονται από χθες στο πλευρό των αγροτών αυτοκινητιστές με τα φορτηγά τους, ενώ σήμερα αναμένεται να ενταχθούν στο μπλόκο και ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε 48ωρη κινητοποίηση. Στο σημείο βρίσκονται περισσότερα από 300 τρακτέρ.

Σε σύσκεψη που έγινε χθες στο Εκθεσιακό Κέντρο των Κοίλων, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, εκπροσωπώντας τους νομούς Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας αποφάσισαν ότι την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου δυνάμεις από το μπλόκο που στήθηκε χθες στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης-Φλώρινας, τμήμα του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, θα κινηθούν προς το τελωνείο της Νίκης στα σύνορα Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, με στόχο να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του.

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι από Γρεβενά, Κοζάνη και Καστοριά θα συγκεντρωθούν με τα τρακτέρ τους στην Μπάρα Σιάτιστας επί της Εγνατίας Οδού, προχωρώντας στη δημιουργία κοινού μπλόκου.

Άνοιξε λίγο μετά τις 22:30 το τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, μετά από τέσσερις ώρες αποκλεισμού.

Πηγή: skai.gr

