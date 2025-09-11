Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας.
Λίγο πριν τις 15.30 εστάλη δεύτερο μήνυμα από το 112 προκειμένου οι πολίτες στην περιοχή Μερτίδι Αχαΐας να απομακρυνθούν προς Αίγιο. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Στο σημείο έσπευσαν 70 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα με συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 11, 2025
🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μερτίδι #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Αίγιο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άλσος της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
