Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας.

Λίγο πριν τις 15.30 εστάλη δεύτερο μήνυμα από το 112 προκειμένου οι πολίτες στην περιοχή Μερτίδι Αχαΐας να απομακρυνθούν προς Αίγιο. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο σημείο έσπευσαν 70 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα με συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.



⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άλσος της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 11, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.