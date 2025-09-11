Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε δασική έκταση στο Άλσος Αχαΐας - Ήχησε ξανά το 112 για εκκένωση (Βίντεο)

Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια - Μήνυμα για εκκένωση απομάκρυνση από το Μερτίδι - Έσπευσαν δεκάδες πυροσβέστες - Επιχειρούν και εναέρια μέσα   

UPDATE: 15:34
Πυροσβεστική - ελικόπτερο

Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας.

Λίγο πριν τις 15.30 εστάλη δεύτερο μήνυμα από το 112 προκειμένου οι πολίτες στην περιοχή Μερτίδι Αχαΐας να απομακρυνθούν προς Αίγιο. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στο σημείο έσπευσαν 70 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα με συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Αχαΐα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark