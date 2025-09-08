Του Μάκη Συνοδινού

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την κινηματογραφική καταδίωξη που σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας το περασμένο Σάββατο με πρωταγωνιστή 20χρονο γόνο επιχειρηματικής οικογένειας.

Ο 20χρονος, ο οποίος τραυμάτισε 57χρονο αστυνομικό και νοσηλεύεται στο 401, φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι δεν αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για ένστολους.

«Δεν αντιλήφθηκα πως ήταν αστυνομικοί γιατί δεν φόραγαν στολή» είπε.

Υπενθυμίζεται πως στον 20χρονο έκαναν σήμα άντρες της δίωξης εκβιαστών ενώ οδηγούσε μια πανάκριβη Mercedes και «έστηνε» κόντρα με έτερο όχημα. Ωστόσο, στο σήμα δεν σταμάτησε αλλά πάτησε γκάζι και με επικίνδυνους ελιγμούς εξαφανίστηκε.

Ο 20χρονος υπενθυμίζεται πως κατηγορείται για ανθρωποκτονία.

Πηγή: skai.gr

