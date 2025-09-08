Λογαριασμός
Κινηματογραφική καταδίωξη: Τι υποστήριξε ο 20χρονος γόνος επιχειρηματικής οικογένειας που χτύπησε αστυνομικό

Ο 20χρονος, ο οποίος τραυμάτισε 57χρονο αστυνομικό φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι δεν αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για ένστολους

Αστυνομικοι

Του Μάκη Συνοδινού

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την κινηματογραφική καταδίωξη που σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας το περασμένο Σάββατο με πρωταγωνιστή 20χρονο γόνο επιχειρηματικής οικογένειας.

Ο 20χρονος, ο οποίος τραυμάτισε 57χρονο αστυνομικό και νοσηλεύεται στο 401, φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι δεν αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για ένστολους.

«Δεν αντιλήφθηκα πως ήταν αστυνομικοί γιατί δεν φόραγαν στολή» είπε.

Υπενθυμίζεται πως στον 20χρονο έκαναν σήμα άντρες της δίωξης εκβιαστών ενώ οδηγούσε μια πανάκριβη Mercedes και «έστηνε» κόντρα με έτερο όχημα. Ωστόσο, στο σήμα δεν σταμάτησε αλλά πάτησε γκάζι και με επικίνδυνους ελιγμούς εξαφανίστηκε.

Ο 20χρονος υπενθυμίζεται πως κατηγορείται για ανθρωποκτονία.

