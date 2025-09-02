Λογαριασμός
Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι - Βίντεο από το σημείο

Η φωτιά ξέσπασε σε επιχείρηση με λευκά είδη στο Περιστέρι - Στο κτίριο βρισκόταν μόνο ο ιδιοκτήτης, ο οποίος πρόλαβε και βγήκε έξω

Φωτιά στο Περιστέρι

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε επιχείρηση με λευκά είδη στο Περιστέρι.

Στο κτίριο ήταν μόνο ο ιδιοκτήτης, ο οποίος πρόλαβε και βγήκε έξω.

Δείτε βίντεο από το σημείο: 

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. 

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η αστυνομία στο Περιστέρι, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε βιοτεχνία με υφάσματα λίγο μετά τις 7 το απόγευμα.

   Ειδικότερα, λόγω της φωτιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Χρυσοστόμου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό 'Ανθιμου Γαζή.

