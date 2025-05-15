Η κακοκαιρία INES αναμένεται να πλήξει τη χώρα μας, από σήμερα Πέμπτη (15-5-2025) τη νύχτα και μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (17-5-2025), με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και ανέμους έντασης μέχρι και 9 μποφόρ στα πελάγη.

Παράλληλα, όπως αναφέρει ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, η χώρα αναμένεται να επηρεαστεί εκ νέου από θερμές αέριες μάζες προερχόμενες από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες μεταφέρουν μαζί τους ερημική σκόνη.

Σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή οι βροχές στα βόρεια και κεντρικά θα συμβάλλουν στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας, καθώς η σκόνη θα κατακαθίσει στο έδαφος.

Από την Παρασκευή και μετά, όπως τονίζει το AtmoHub, οι νότιες περιοχές της χώρας αναμένεται να επηρεαστούν εντονότερα, με αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στην επιφάνεια, που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 150 μg/m³.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι οι εξής: Πελοπόννησος, Κρήτη, Νησιά του Αιγαίου, Στερεά Ελλάδα και Νησιά του Ιονίου.

Για αυτόν τον λόγο, όπως επισημαίνει το AtmoHub, συνιστάται προσοχή σε ευπαθείς ομάδες, όπως άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, άτομα με αλλεργίες και στους ηλικιωμένους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

