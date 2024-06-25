Μαρινάκης: Να πάει στη Δικαιοσύνη ο Κασσελάκης αν έχει στοιχεία για «μαύρο χρήμα» στον ΣΥΡΙΖΑ

Σε ερώτηση για τις καταγγελίες του Στέφανου Κασσελάκη για τα οικονομικά της Κουμουνδούρου, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Τρίτη 25 Ιουνίου, διευκρινίζοντας ότι κάθε καταγγελία για να ευσταθεί, θα πρέπει να αναφέρεται σε αρμόδιες αρχές, ενώ κάλεσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να πάει στη Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «κυνικό» τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Κασσελάκης παραδέχτηκε μέσω μιας ανάρτησης από την Αμερική ότι όλον αυτόν τον καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε πρόγραμμα στην πραγματικότητα. «Μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο που για μήνες υπερηφανευόταν για το κοστολογημένο πρόγραμμα του κόμματός του και αυτός είναι και ο λόγος που δεν προσήλθε ποτέ και στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής».«

«Η πρόοδος της χώρας μας αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην έκθεση του ΟΟΣΑ»

Σημαντική πρόοδο σημείωσε η Ελλάδα στην έκθεση αξιολόγησης του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς στη λειτουργία του κράτους δικαίου, τη Δικαιοσύνη και την ορθή λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκη.

«Από τις 49 συστάσεις που έγιναν στην χώρα μας έχουν ικανοποιηθεί οι 38, δηλαδή το 89%», όπως επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης, κάνοντας ειδική μνεία τόσο στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για την αναβάθμιση της ευθύνης των νομικών προσώπων για αδικήματα δωροδοκίας, όσο και στην ψήφιση του νέου δικαστικού χάρτη και του νέου Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

«Η χώρα μας βρίσκεται στην 2η καλύτερη θέση στην ποιότητα του σχεδιασμού και του συστήματος παρακολούθησης, την 5η καλύτερη θέση στο βαθμό υλοποίησης και την 6η καλύτερη στην ποιότητα του περιεχομένου μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

Επιπλέον, για το ζήτημα της Ελευθερίας του Τύπου, η έκθεση αναφέρεται με θετικό πρόσημο. Η πρόοδος της χώρας αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην έκθεση του ΟΟΣΑ, ενώ η Ελλάδα χαρακτηρίστηκε ως «χώρα της χρονιάς» και αναβαθμίστηκε σε «Πλήρη Δημοκρατία», από τον Economist, βελτίωσε την κατάταξή της κατά 5 θέσεις και έφτασε στην 20η θέση, ανέκτησε την επενδυτική Βαθμίδα μετά από 13 χρόνια, είναι «Πρωταθλήτρια» στην Ευρώπη στη μείωση χρέους, καθώς ο δείκτης χρέους/ΑΕΠ μειώθηκε σε επίπεδο τιμών προγενέστερο του 2012 και στο διάστημα 2019-2023 έχουμε διπλάσια αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (9,8%) συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (4,8%)».

