Τα έργα πεζοδρόμησης της οδού Μαιζώνος, του κυριότερου εμπορικού δρόμου της Πάτρας και εισόδου στο κέντρο της πόλης έχουν προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα στους επαγγελματίες καθώς η κίνηση έχει πέσει κατακόρυφα. Οι επαγγελματίες παραπονιούνται ότι εξαιτίας των έργων έχει μειωθεί η προσέλευση του κόσμου με αποτέλεσμα σημαντική πτώση στον τζίρο τους. Παράλληλα το κυκλοφοριακό στους γύρω δρόμους έχει αυξηθεί σημαντικά, ταλαιπωρώντας καθημερινά όχι μόνο τους οδηγούς ΙΧ αλλά και τους επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Μαρίνα Πάτρας: τέσσερα χρόνια εγκατάλειψης

Στην καρδιά της Πάτρας, η Μαρίνα, η οποία παλαιότερα αποτελούσε σημείο αναφοράς για την πόλη, σήμερα παρουσιάζει μία εικόνα εγκατάλειψης, με πολλούς να ανησυχούν για την αρνητική επίδραση που μπορεί να έχει στην τοπική οικονομία και τον τουρισμό. Συνεχείς οι διαμαρτυρίες από τους ελλιμενιζόμενους που ναι μεν πληρώνουν αλλά δεν βλέπουν βελτίωση.

Τι απαντά ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης για τα δύο προηγούμενα θέματα

