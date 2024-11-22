Μηνυτήρια αναφορά κατά γιατρών νοσοκομείου κατέθεσε 55χρονος αστυνομικός, που υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2022 σε χειρουργική επέμβαση για οξεία σκωληκοειδίτιδα κι έναν χρόνο αργότερα τον ενημέρωσαν, με βάση τα αποτελέσματα της βιοψίας, ότι επρόκειτο για καρκίνο.

Με τη μηνυτήρια αναφορά στρέφεται εναντίον δύο γιατρών, ζητώντας να διωχθούν ποινικά για το αδίκημα της έκθεσης που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, μετά τη διάγνωση του καρκίνου έχει υποβληθεί σε άλλα δύο χειρουργεία για την αντιμετώπιση της κατάστασης και ακολουθεί θεραπείες.

«Παλεύω για τη ζωή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσερχόμενος στο αρμόδιο Δικαστήριο για την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς.



