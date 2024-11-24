Σέρρες: Κάηκε ολοσχερώς σπίτι - Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στις Σέρρες, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία κοντά στο 3ο Γυμνάσιο της πόλης.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα και επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών με τρία οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Epiloges.tv, στην μονοκατοικία διέμεναν μια ηλικιωμένη γυναίκα που ήταν κατάκοιτη με την κόρη της. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Σερρών ενώ η κατοικία κάηκε ολοσχερώς.

Γείτονες είδαν την φωτιά και ειδοποίησαν άμεσα και τους ενοίκους της μονοκατοικίας αλλά και την Πυροσβεστική

