Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι

Αυτή την ώρα επιχειρούν για την κατάσβεση 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα

Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι, και συγκεκριμένα στην οδό Ρήγα Φεραίου. 

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Αυτή την ώρα επιχειρούν για την κατάσβεση 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. 

