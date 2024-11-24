Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι, και συγκεκριμένα στην οδό Ρήγα Φεραίου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Αυτή την ώρα επιχειρούν για την κατάσβεση 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Ρήγα Φεραίου στο Κερατσίνι Αττικής. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 24, 2024

