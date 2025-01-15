Καραμπόλα τριών οχημάτων στο Χαϊδάρι

Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε γύρω τις 7 το πρωί στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο στο Παλατάκι Χαϊδαρίου.

Κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τα τρία οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Μάλιστα από την σύγκρουση το ένα όχημα γύρισε κάθετα στο δρόμο με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή την στιγμή δυσχέρεια στην κυκλοφορία.

Από την σύγκρουση οι οδηγοί τραυματίστηκαν ελαφριά.

Πηγή: skai.gr

