Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες, σημειώθηκε στις 23:50 το βράδυ της Κυριακής στην Εγνατία Οδό, μετά τα “Olympus Plaza” προς Βέροια.

Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν μια μηχανή και αρκετά τα ΙΧ, σύμφωνα με το kozanimedia.gr.

Ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του, ενώ ακόμη ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά. Οι τραυματίες είναι συνολικά 7 ενώ οι υπόλοιποι έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας και το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο, έσπευσαν 5 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή των τραυματιών και δύναμη της Τροχαίας.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.



Πηγή: skai.gr

