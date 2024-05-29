Ο πρώην πρωθυπουργός , Κώστας Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση για την απώλεια του Γιώργου Προβόπουλου:

«Με βαθύτατη λύπη αποχαιρετώ τον Γιώργο Προβόπουλο. Μας συνέδεαν σχέσεις εκτίμησης, εμπιστοσύνης και συνεργασίας που κράτησαν πολλές δεκαετίες.

Διακρινόταν για το ήθος και την επιστημονική του συγκρότηση. Ξεχώρισε για την αφοσίωσή του στα απαιτητικά καθήκοντα που του ανατέθηκαν, το αίσθημα ευθύνης που επέδειξε σε περιστάσεις κρίσιμες για τη χώρα, την αποτελεσματικότητά του.

Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».

