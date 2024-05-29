Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου συνελήφθη ένας 39χρονος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η πράξη φέρεται να έγινε χθες το απόγευμα σε δημόσιες τουαλέτες και έγινε αντιληπτή από τον πατέρα του 13χρονου αγοριού, με καταγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο, που απευθύνθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Ακολούθησαν αναζητήσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του 39χρονου.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

