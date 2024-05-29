Με βαθιά θλίψη το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών αποχαιρετά τον Γεώργιο Προβόπουλο και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Στην ανακοίνωση της ΕΕΤ αναφέρεται:

«Ο Γεώργιος Προβόπουλος υπηρέτησε με υποδειγματική αφοσίωση και αποτελεσματικότητα την εθνική οικονομία, αλλά και το ίδιο το τραπεζικό της σύστημα.

Η στέρεα οικονομική του γνώση, η σημαντική του εμπειρία στα δημόσια οικονομικά, και η ευδόκιμη θητεία του σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στον ιδιωτικό τραπεζικό κλάδο, ήταν τα εφόδια που του επέτρεψαν να επωμιστεί και να διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία τις επιπτώσεις της σοβαρής δημοσιονομικής κρίσης χρέους στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (2008-2014).

Ο Γεώργιος Προβόπουλος εξασφάλισε τα δύσκολα χρόνια της κρίσης την αναγκαία για την Ελληνική Οικονομία και το τραπεζικό της σύστημα ρευστότητα και σταθερότητα στην ευρωζώνη, και εργάστηκε σκληρά για να ανταπεξέλθει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στους τότε κλυδωνισμούς. Ο εκλιπών αφήνει ένα μεγάλο κενό στην σύγχρονη οικονομική ιστορία του τόπου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών θα καταθέσει στη μνήμη του εκλιπόντος δωρεά ποσού 5.000 ευρώ, στον φορέα ή οργανισμό που θα επιλέξει η οικογένεια του».

Πηγή: skai.gr

