Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 10 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Χαραλάμπου Ιερομάρτυρα.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Χαράλαμπος, Χαρίλαος, Χαραλάμπης, Χάρης, Χάμπος, Λάμπης, Λάμπος, Λαμπίας, Μπάμπης, Μπάμπος, Χαραλαμπία, Χαραλαμπή, Λαμπή, Λάμπω, Μπαμπίνα, Μπήλιω, Μπιλιώ, Μπία, Χάμπη
- Χαρίλαος, Χάρης
- Χαρίκλεια, Χαρά, Χαρούλα
Ανατολή ήλιου: 07:20 - Δύση ήλιου: 17:58
Σελήνη 12.6 ημερών
Πηγή: skai.gr
