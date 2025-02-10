Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 10 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Χαραλάμπου Ιερομάρτυρα.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Χαράλαμπος, Χαρίλαος, Χαραλάμπης, Χάρης, Χάμπος, Λάμπης, Λάμπος, Λαμπίας, Μπάμπης, Μπάμπος, Χαραλαμπία, Χαραλαμπή, Λαμπή, Λάμπω, Μπαμπίνα, Μπήλιω, Μπιλιώ, Μπία, Χάμπη

Χαρίλαος, Χάρης

Χαρίκλεια, Χαρά, Χαρούλα

Ανατολή ήλιου: 07:20 - Δύση ήλιου: 17:58

Σελήνη 12.6 ημερών

