Σε συμβολικό αποκλεισμό για μία ώρα της Εθνικής Οδού Λάρισας – Κοζάνης προχώρησαν οι αγρότες της Ελασσόνας στις 19:30 σήμερα (9/2) το βράδυ στο μπλόκο του Ελευθεροχωρίου.

Οι αγρότες μετά τη σύσκεψη στον Παλαμά της Καρδίτσας, αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Τα αιτήματά τους αφορούν στο αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και τη μείωση της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων λόγω των καιρικών συνθηκών.

Σήμερα υπήρχε ένας αποκλεισμός στο Μικρό Λευτεροχώρι της Ελασσόνας στον δρόμο Λάρισας- Ελασσόνας-Κοζάνης και το απόγευμα στην Εθνική Οδό Λάρισας-Τρικάλων στον κόμβο του Μεγαλοχωρίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πάνου Γαρουφαλλιά, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες.

Το πρωί της Δευτέρας (10/2) αγρότες αναμένεται να βρεθούν έξω από τα γραφεία του ΕΛΓΑ στην πόλη της Λάρισας, ενώ το απόγευμα στο μπλόκο της Γυρτώνης θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση και -ενδεχομένως- αποκλεισμός της Εθνικής Οδού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.