Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Καπέλωσαν» τον διοικητή του ΑΤ Ομονοίας μετά την αυτοκτονία του 29χρονου κρατούμενου

Αφορμή στάθηκε η αυτοκτονία του 29χρονου κρατούμενου από το Μπαγκλαντέζ ο οποίος βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο κελί του στο ΑΤ

διοικητής Α.Τ Ομονοίας

Του Μάκη Συνοδινού

«Καπέλωσαν» τον διοικητή του ΑΤ Ομονοίας στέλνοντας αστυνομικό διευθυντή να ασκήσει τα καθήκοντα του διοικητή.

Αφορμή στάθηκε η αυτοκτονία του 29χρονου κρατούμενου από το Μπαγκλαντέζ ο οποίος βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο κελί του στο ΑΤ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η τοποθέτηση του αστυνομικού διευθυντή έρχεται μετά από μια σειρά προβλημάτων που έχουν παρατηρηθεί στο εν λόγω αστυνομικό τμήμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αστυνομικός Ομόνοια Νεκρός κρατούμενος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark