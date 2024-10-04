Του Μάκη Συνοδινού

«Καπέλωσαν» τον διοικητή του ΑΤ Ομονοίας στέλνοντας αστυνομικό διευθυντή να ασκήσει τα καθήκοντα του διοικητή.

Αφορμή στάθηκε η αυτοκτονία του 29χρονου κρατούμενου από το Μπαγκλαντέζ ο οποίος βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο κελί του στο ΑΤ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η τοποθέτηση του αστυνομικού διευθυντή έρχεται μετά από μια σειρά προβλημάτων που έχουν παρατηρηθεί στο εν λόγω αστυνομικό τμήμα.

Πηγή: skai.gr

