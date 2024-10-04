Σέρρες: Στη φυλακή 8 οπαδοί της Στεάουα Βουκουρεστίου

Να εκτίσουν στη φυλακή έναν μήνα από τους συνολικά 18 που επιβλήθηκε σε καθέναν, αποφάσισε το Πλημμελειοδικείο Σερρών για τους οκτώ Ρουμάνους οπαδούς της Στεάουα Βουκουρεστίου που συνελήφθησαν στον Προμαχώνα, καθ' οδόν για τη Θεσσαλονίκη ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ για την Γιουρόπα Λιγκ.

Κρίθηκαν ένοχοι για οπλοκατοχή με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου, όπως επίσης για βία κατά υπαλλήλων, επειδή προέβαλλαν αντίσταση κατά τη διαδικασία της σύλληψής τους.

Οι οκτώ Ρουμάνοι, 31 έως 54 ετών, επέβαιναν σε όχημα τύπου βαν όταν φτάνοντας, το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, στον συνοριακό σταθμό τού Προμαχώνα, υποβλήθηκαν σε έλεγχο από τους αστυνομικούς του διαβατηριακού ελέγχου και βρέθηκαν στην κατοχή τους ένα μαχαίρι και μία μεταλλική ράβδος.

Οι δικαστές που εξέτασαν την υπόθεση με την αυτόφωρη διαδικασία δεν ανέστειλαν ούτε μετέτρεψαν την ποινή και αποφάσισαν την άμεση έκτιση μέρους αυτής- εν προκειμένω τον 1 από τους συνολικά 18 μήνες (για το υπόλοιπο αποφασίστηκε να χορηγηθεί έφεση).

Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο επέβαλε χρηματική ποινή 1200 ευρώ, σε καθέναν, και αποφάσισε να τους απαγορευθεί η παρακολούθηση ποδοσφαιρικών αγώνων στην Ελλάδα για τα επόμενα 2 χρόνια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι καταδικασθέντες οδηγήθηκαν ήδη στο Kατάστημα Kράτησης Νιγρίτας Σερρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

