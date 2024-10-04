Η κακοκαιρία Cassandra έχει κάνει ήδη την εμφάνισή της στην Δυτική Ελλάδα φέρνοντας μαζί της έντονες βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Παράλληλα, προειδοποιητικό μήνυμα 112 εστάλη στην περιοχή του Δήμου Φιλιατών.

«Η Πολιτική Προστασία εξέδωσε έκτακτη ειδοποίηση την Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2024, στις 19:50, για την περιοχή του Δήμου Φιλιατών, προειδοποιώντας τους πολίτες για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, όπως καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την ασφάλειά τους. Οι πολίτες μπορούν να βρουν αναλυτικές οδηγίες προστασίας στον επίσημο ιστότοπο της Πολιτικής Προστασίας».

Μικροπροβλήματα στην Κέρκυρα

Από την κακοκαιρία έχουν προκληθεί μέχρι στιγμής μικροπροβλήματα στην Κέρκυρα, σύμφωνα με το kerkyrasimera.gr.

Συγκεκριμένα, το στάδιο του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου πλημμύρισε.

Επίσης, δύο δέντρα έπεσαν από τους ισχυρούς ανέμους στην περιοχή των Μπενιτσών.

Επίσης, ορισμένοι δρόμοι στην περιοχή της Πύλης της Σπηλιάς έχουν ήδη πλημμυρίσει.

Οι Αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα παρουσιαστούν.

Πηγή: skai.gr

