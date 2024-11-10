Την Τρίτη (12/11) στις 12:00 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του Γιάννη Μπουτάρη, του πρώην δημάρχου Θεσσαλονίκης που έφυγε από τη ζωή το βράδυ του Σαββάτου (9/11), σκορπίζοντας τη θλίψη στους οικείους του, στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα.

Η κηδεία θα γίνει στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης όπου οι σημαίες κυματίζουν από χθες μεσίστιες, σε ένδειξη πένθους.

Σύμφωνα με τo thestival, η σορός του Γιάννη Μπουτάρη θα βρίσκεται από νωρίς στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, στον αύλειο χώρo, προκειμένου να μπορέσει ο κόσμος να τον αποχαιρετήσει.

Στη συνέχεια, η σορός του θα αποτεφρωθεί, επιλογή που είχε κάνει ο ίδιος εν ζωή.

Άλλωστε, επί δημαρχίας του, παρά τις αντιδράσεις και τα εμπόδια που συνάντησε, αγωνίστηκε για να προχωρήσει η δημιουργία αποτεφρωτηρίου στη Θεσσαλονίκη.

Πένθος στη Νάουσα και το Νυμφαίο

Εκτός από την πόλη της Θεσσαλονίκης, δύο ακόμη περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, η Νάουσα και το Νυμφαίο, που σημαδεύτηκαν από την επαγγελματική και κοινωνική του δράση, «θρηνούν» για την απώλεια του Γιάννη Μπουτάρη.

Λόγω πένθους κλειστά είναι τα κτήματα και τα οινοποιεία σε Νάουσα και Αμύνταιο.

Το κτήμα Κυρ Γιάννη στο Γιαννακοχώρι της Νάουσας αποτελεί πόλο έλξης για τους λάτρεις του κρασιού από όλο τον κόσμο. Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τις πρώτες φυτεύσεις, ο αμπελώνας στο Γιαννακοχώρι, έγινε το Κτήμα Κυρ-Γιάννη.

Ο δήμαρχος της Νάουσας, Νίκος Κουτσογιάννης, αποχαιρετά με δήλωση του τον «σπουδαίο κυρ Γιάννη. Είναι από τις λίγες φορές που οι λέξεις φαίνονται τόσο φτωχές μπροστά στο μεγαλείο του ανδρός. Διότι ο Γιάννης Μπουτάρης, ο δικός μας κυρ Γιάννης υπήρξε καθοριστικός για μια σειρά πραγμάτων. Σπουδαίος για την οινοποιία, για τη Θεσσαλονίκη, τη Νάουσα, την αυτοδιοίκηση, σπουδαίος για την ανάπτυξη, μα πάνω απ' όλα σπουδαίος για όλους εμάς που εμπνευστήκαμε από το πάθος, την οξυδέρκεια, την επιμονή, την αποτελεσματικότητα, την ανατρεπτική του σκέψη».

Όπως τονίζει ο κ.Κουτσογιάννης «η Νάουσα στέκει με ευγνωμοσύνη για όλα αυτά τα μεγάλα που της πρόσφερε, καθώς υπήρξε ο καλύτερος πρεσβευτής της, την έβαλε στον παγκόσμιο χάρτη με την οινοποιητική του μεγαλοφυΐα, ενώ συνάμα στήριξε κάθε τι μεταρρυθμιστικό στον τόπο μας και στάθηκε αρωγός στα δύσκολα».

Στο Νυμφαίο, με ανείπωτη θλίψη και ο «Αρκτούρος» αποχαιρετά τον Γιάννη Μπουτάρη.

Ήταν ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε και δημιούργησε τη μη κυβερνητική περιβαλλοντική οργάνωση για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος το 1992, όταν βρέθηκε μπροστά σε μία αρκούδα χορεύτρια μαζί με τον γιο του Μιχάλη.

