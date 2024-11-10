Φάμελλος για Μπουτάρη: Aυθεντικός, ευθύς, προοδευτικός και ανατρεπτικός

«Aυθεντικός, ευθύς, προοδευτικός και ανατρεπτικός», τονίζει ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣ Σωκράτης Φάμελλος για τον Γιάννη Μπουτάρη, αποχαιρετώντας τον με σεβασμό και θλίψη και εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συνεργάτες του.

«Ο Γιάννης Μπουτάρης υπήρξε ταυτόχρονα πολίτης του κόσμου και της Θεσσαλονίκης. Άνοιξε δρόμους, ταυτίστηκε με την πολυπολιτισμικότητα της πόλης μας, συγκρούστηκε θαρραλέα με τον σκοταδισμό και τη συμβατικότητα, ήταν καταλύτης σε μία προοδευτική καινοτόμα συλλογικότητα. Ενεργός πολίτης με όλη τη σημασία της λέξης», αναφέρει ο κ. Φάμελλος.

Όπως σημειώνει, είχε την τιμή να δουλέψει μαζί του για πολλά χρόνια, «ξεκινώντας από την ανακύκλωση και το περιβάλλον, στη συνέχεια κατά τη θητεία του ως δήμαρχος Θεσσαλονίκης από το 2011 έως το 2019, μέχρι το Μουσείο Ολοκαυτώματος Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Αποτέφρωσης που προχωρήσαμε το 2016-2019». «Ξεχωρίζω όμως το δημοψήφισμα της Θεσσαλονίκης για το δημόσιο ΝΕΡΟ το 2014, που διοργανώσαμε με το SOSTE το ΝΕΡΟ, όπου ο ρόλος του Γιάννη Μπουτάρη ήταν κομβικός και καταλυτικός», προσθέτει.

Επίσης, ο υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ως δήμαρχος «υπηρέτησε την πόλη με προοδευτικό πρόσημο, με βαθύ σεβασμό στην πλούσια ιστορία της, στον πολιτισμό της, στο περιβάλλον, αλλά και στους ανθρώπους της. Ενέπνευσε και κινητοποίησε ένα σημαντικό κοινωνικό δυναμικό στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Συνέβαλλε καθοριστικά στην ανάδειξη της Θεσσαλονίκης τιμώντας την ιστορία της. Άφησε πολύτιμη κληρονομιά και τον ευχαριστούμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

