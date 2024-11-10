ΣΥΡΙΖΑ: Συλλυπητήριο μήνυμα για τον Γιάννη Μπουτάρη

Με σεβασμό αποχαιρετά ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τον Γιάννη Μπουτάρη και εκφράζει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του.

«Ένας βαθύτατα προοδευτικός άνθρωπος, ο Γιάννης Μπουτάρης, έφυγε από κοντά μας έχοντας αφήσει αποτυπωμένο το πέρασμά του στη μνήμη των ανθρώπων που τον συνάντησαν και τον συναναστράφηκαν. Οι γενιές που έρχονται θα έχουν και αυτές την ευκαιρία να γνωρίσουν το έφηβο και αντισυστημικό του πνεύμα, μέσα από την ιστορία της πόλης της Θεσσαλονίκης στην οποία πλέον ανήκει», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

