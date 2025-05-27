Στη σύλληψη του συντρόφου της 48χρονης που βρέθηκε δολοφονημένη στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας, προχώρησε η αστυνομία την Τρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε βρεθεί DNA του στο χέρι της 48χρονης.

Ο 41χρονος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της γυναίκας, η οποία έλαβε χώρα στις 24 του τρέχοντος μήνα.

Υπενθυμίζεται πως η 48χρονη εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, σε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Περικλέους στη Νέας Χαλκηδόνας.

Την 48χρονη εντόπισε στις 18:50 ο 20χρονος γιος, με τον οποίο έμεναν μαζί και ενημέρωσε τις αρχές. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν την γυναίκα σε ύπτια θέση στο κρεβάτι της και τον χώρο στο δωμάτιο αναστατωμένο ενώ η πόρτα του διαμερίσματος ήταν κλειδωμένη από μέσα.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό εκτιμά ότι ο θάνατός της πιθανόν να προήλθε από στραγγαλισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 48χρονη ήταν χωρισμένη και η Αστυνομία αναζητούσε έναν άνδρα με τον οποίο διατηρούσε σχέση το τελευταίο διάστημα.

