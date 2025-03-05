Με την υπ' αριθμ. 12/2025 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης αναγνωρίζεται ότι «η ενδεχόμενη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων από τις τρεις εταιρείες που έχουν την ευθύνη κατασκευής του έργου, προσβάλλει βάναυσα το δικαίωμα της προσωπικότητας των κατοίκων και για τη διασφάλιση του δικαιώματος αυτού διατάσσεται η απαγόρευση εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας, απειλώντας προς τούτο χρηματική ποινή 10.000 ευρώ για κάθε παραβίαση».

Ως εκ τούτου παύει κάθε εργασία κατασκευής και επέκτασης του φωτοβολταϊκού πάρκου που εκτείνεται σε ακτίνα 500 μέτρων πέριξ του οικισμού της Καλαμιάς.

Η διαμάχη ξεκίνησε το 2023, όταν η εταιρεία που κατασκεύαζε το έργο γνωστοποίησε τις προθέσεις της, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν σφοδρές αντιδράσεις.

Οι κάτοικοι προσέφυγαν στην δικαιοσύνη, κέρδισαν τη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων με την 376/2023 απόφαση του δικαστηρίου καθώς και όλες τις προσφυγές αναίρεσης που ακολούθησαν από πλευράς των εταιρειών.

Το Φ/Β πάρκο στην Καλαμιά Κοζάνης είναι ισχύος 45 MW.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

