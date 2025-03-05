Στην Ελλάδα επέστρεψε από το εξωτερικό (πρώτα τις ΗΠΑ και μετά την Ιταλία) ο Γεράσιμος, ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού στα Τέμπη, ο οποίος νοσηλεύεται πλέον σε ειδικό θεραπευτήριο της Λάρισας.

Ο φοιτητής από τον Βόλο βρίσκεται σε κώμα από τις 28 Φεβρουαρίου 2023. Είχε επιβιβαστεί στο τρένο από την Λάρισα με προορισμό την Θεσσαλονίκη, καθώς σπούδαζε μηχανολόγος μηχανικός. Την ώρα της σύγκρουσης βρισκόταν με άλλους συμφοιτητές του στο βαγόνι-κυλικείο, που μετατράπηκε σε άμορφη μάζα.

Ο θεράπων ιατρός του 23χρονου Γεράσιμου δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι «το παιδί ήρθε με αεροπλάνο, είχε ένα ταξίδι 3 ωρών και τώρα είμαστε κοντά του».

Ο Λουκάς Αποστολίδης, δικηγόρος της οικογένειας του Γεράσιμου, είπε ότι εδώ και δύο χρόνια οι γονείς του περνάνε έναν Γολγοθά.

«Η καρδιά του Γεράσιμου, του μοναδικού εναπομείναντος από την τραγωδία, χτυπάει δυνατά και λέει "δικαιοσύνη» δήλωσε ο κος Αποστολίδης.

«Η ψυχούλα του θα αγαλλιάσει ότι δει στις αίθουσες του δικαστηρίου να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι» τόνισε.

Ο δικηγόρος της οικογένειας είπε ακόμα ότι ήταν θαύμα που σώθηκε ο Γεράσιμος και «ελπίζουμε στο θαύμα να επανέλθει».



Πηγή: skai.gr

