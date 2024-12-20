Στη σύλληψη ενός άνδρα στο Λασίθι προχώρησαν άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών καθώς ανακαλύφθηκε ότι χρησιμοποιούσε drone πάνω στο οποίο είχε τοποθετήσει ειδικό γάντζο με πουγκί που είχε μια κρύπτη για την κάνναβη.

Η σύλληψη του έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, αναφέρει το flashnews.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15,1 γραμμάρια κάνναβη, μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης τύπου σοκολάτας, μικροποσότητα μεθυλαινοδιοξυμεθαμφεταμίνης «MDMA», αυτοσχέδιο τσιγάρο με κάνναβη, μικροποσότητα έλαιου κάνναβης, 2 ζυγαριές ακριβείας, 1 drone με ειδικά προσαρμοσμένο γάντζο με πουγκί το οποίο περιείχε κρύπτη με υπολείμματα κάνναβης, 10 λαστιχένιες κρύπτες με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης, 1 βάζο με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.