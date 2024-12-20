Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 33χρονος που παρέσυρε και σκότωσε την 36χρονη

Προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε ο 33χρονος Γάλλος για τον θάνατο της 36χρονης γυναίκας, την οποία εμβόλισε με το αυτοκίνητο του, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής του Γιώργο Καρούτσο, ο ίδιος κατά τη διάρκεια της απολογίας του, εξέφρασε τη λύπη του γι' αυτό που συνέβη, υποστηρίζοντας ότι «εκείνη την ημέρα αντιλήφθηκε να τον ακολουθούν τέσσερα οχήματα, με ένα από αυτά να είναι της 36χρονης».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο δράστης ισχυρίστηκε επίσης πως «καλούσε την αστυνομία, προκειμένου να ζητήσει να το προστατεύσουν από αυτούς που τον καταδίωκαν, ωστόσο κανένας δεν σήκωνε το τηλέφωνο».

Όπως είπε, «αν είχε απαντήσει κάποιος και τον είχαν προστατεύσει από τους διώκτες του», δεν θα έφτανε αυτός στο σημείο να «χτυπήσει με το αυτοκίνητό του τον κακό». Ισχυρίστηκε επίσης πως «χρειάζεται προστασία γιατί κινδυνεύει».

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια της άτυχης 36χρονης, που τη συνόδευσε σήμερα σε κλίμα οδύνης και πόνου στην τελευταία της κατοικία, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου. Στον 33χρονο είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Πηγή: skai.gr

