Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί αυτήν την ώρα στις εξόδους της Αθήνας, καθώς οι κάτοικοι εγκαταλείπουν την πόλη ενόψει των Χριστουγέννων.

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα στο ύψος από Παιανία έως Μεταμόρφωση, με καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας.

Επίσης, από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση, στην έξοδο για Λαμία, παρατηρούνται, σύμφωνα με την Αττική Οδό, καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά της ώρας.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

Άνω των 30΄από Παιανία έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία),

Άνω των 30΄από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία) στην Περιφ. Υμηττού.



Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/jjHlW5JWbo

— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 20, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.