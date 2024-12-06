Συναγερμός σήμανε στις 4:30 σήμερα το πρωί της Παρασκευής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας για φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, διώροφης κατοικίας στην περιοχή της Φυτείας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν τον άτυχο άνδρα αγνώστων λοιπών στοιχείων. Ο νεκρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και αναμένεται να γίνει νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του. Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, που κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά ενώ το διαμέρισμα καταστράφηκε μερικώς.

Το ανακριτικό τμήμα της Π.Υ. Καλαμάτας διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν η ταυτότητα του άνδρα που ανασύρθηκε νεκρός καθώς και τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

Σορός αγνώστων λοιπών στοιχείων ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο, σε κατοικία στην Καλαμάτα. Επιχειρούν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 6, 2024

