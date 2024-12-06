Σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά σήμερα Παρασκευή η αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας, καθώς έχουν εξαγγελθεί για το μεσημέρι και το απόγευμα συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας για τη συμπλήρωση 16 ετών από το θανάσιμο τραυματισμό του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, ενώ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Τέλος, η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για τη αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο μετρό

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, σήμερα Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 9 το πρωί και ο σταθμός «Μοναστηράκι» (Γραμμές 1 & 3) στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς, χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Οι παραπάνω έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γίνονται λόγω των συγκεντρώσεων και πορειών για την συμπλήρωση 16 χρόνων από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν με νεότερη εντολή της ΕΛ.ΑΣ, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

