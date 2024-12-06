Λογαριασμός
Διόνυσος: Άνοιξε ο δρόμος κοντά στον Άγιο Πέτρο που είχε κλείσει από φερτές ύλες

Στο σημείο έφτασαν μηχανήματα έργου, που απομάκρυναν τα χώματα και τις πέτρες από το οδόστρωμα

UPDATE: 12:33
Διόνυσος

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Οδηγοί είχαν εγκλωβιστεί στη Λεωφόρο Διονύσου - Νέας Μάκρης, κοντά στον Άγιο Πέτρο, λόγω μεταφοράς φερτών υλικών από το βουνό στο οδόστρωμα εξαιτίας της βροχόπτωσης. 

Για το περιστατικό ενημερώθηεκ η Αστυνομία και έφτασαν το σημείο μηχανήματα έργου, που απομάκρυναν τα χώματα και τις πέτρες από το οδόστρωμα.

TAGS: Διόνυσος Νέα Μάκρη κίνηση
