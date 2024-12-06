Στο Καραμανδάνειο μαθήτρια που παρασύρθηκε από ΙΧ στη Γαστούνη

Στο Καραμανδάνειο – Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών μεταφέρθηκε χθες αργά το απόγευμα η μαθήτρια που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Γαστούνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφ. «Πατρίς», η ανήλικη φέρει ελαφριά τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση, τα οποία δεν εμπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία στους θεράποντες ιατρούς.

Ωστόσο, λόγω της φύσης του χτυπήματος, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας στον Πύργο, προς το παιδιατρικό νοσοκομείο της αχαϊκής πρωτεύουσας, όπου και θα νοσηλευτεί και θα παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Όσον αφορά το ατύχημα, χθες το μεσημέρι η 13χρονη μαθήτρια παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, την ώρα που αποχωρούσε από το σχολείο της στο σχόλασμα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό τραυματισμού της μαθήτριας σημειώθηκε στο ύψος του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, στον δρόμο που οδηγεί προς τη Γαστούνη.

Άμεσα το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Γαστούνης και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας.

Πηγή: skai.gr

