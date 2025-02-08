Καλαμάτα: Ατύχημα στον Ταύγετο - Άνδρας που έκοβε ξύλα καταπλακώθηκε απο κορμό δένδρου

Ατύχημα συνέβη σήμερα το πρωί στον Ταύγετο και συγκεκριμένα στη θέση Αγ. Γεώργιος στο Δ.Δ. Αλαγονίας του δήμου Καλαμάτας.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, ένας άνδρας γύρω στα 60 βρισκόταν στην περιοχή και έκοβε ξύλα, ωστόσο ένας κορμός από το δέντρο έπεσε και τον χτύπησε στο κεφάλι εγκλωβίζοντας τον παράλληλα.

Όταν το αντιλήφθηκαν κάποιοι της περιοχής άμεσα ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και την Πυροσβεστική υπηρεσία.

Διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στην περιοχή, ωστόσο διαπίστωσαν ότι ο εγκλωβισμένος άνδρας ήταν βαριά τραυματισμένος από το σφοδρό χτύπημα του κορμού του δέντρου στο κεφάλι.

Ο άνδρας έχει μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Πηγή: skai.gr

