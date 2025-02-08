Στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων, στον Αγιο Ανδρέα, μεταφέρθηκαν σήμερα 104 άτομα από τη Σαντορίνη, κυρίως οικογένειες με μικρά και παιδιά, που πλήττονται από την έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Οι κάτοικοι της Σαντορίνης θα φιλοξενηθούν στις κατασκηνώσεις για όσο χρειαστεί, ενώ ο δήμος ήδη έχει δεχθεί αιτήσεις για να υποδεχθεί κι άλλους.

Τα σπιτάκια, πλήρως εξοπλισμένα, καθαρά και θερμαινόμενα σε μια ιδιαίτερα κρύα ημέρα, ήταν πανέτοιμα από το πρωί για να δεχθούν οικογένειες με μικρά παιδιά, που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι πρώτοι 53 έφτασαν με πούλμαν γύρω στις 11 το πρωί και τους υποδέχθηκε η αντιδήμαρχος Όλγα Δούρου.

Η κατασκήνωση, πέρα από τα σπίτια, διαθέτει μεγάλους καταπράσινους χώρους μέσα στη φύση, γήπεδα για παιχνίδι, εντευκτήριο, χώρο αναψυχής, ενώ παρέχει και ίντερνετ.

«Με χαμόγελο και χωρίς πανικό», λέει η μικρή Σελίνα

Σύμβολο δύναμης και αισιοδοξίας γίνεται η μικρή Σελίνα, με τον τρόπο που αντιμετωπίζει όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Πηγαίνει στην Ε' Δημοτικού, έφτασε στον 'Αγιο Ανδρέα με την οικογένειά της και συνοδευόμενη από τον πατέρα της είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Δυστυχώς έπρεπε να εγκαταλείψουμε τη Σαντορίνη λόγω των σεισμών. Πολλοί φεύγουν κι έχουμε στεναχωρηθεί, αλλά ελπίζουμε τώρα που ήρθαμε στην Αθήνα, τα πράγματα να είναι καλύτερα. Δεν έχουμε πια αυτό το άγχος για τους σεισμούς. Η αλήθεια είναι ότι τρόμαξα αρκετά αυτές τις μέρες, ήταν δυνατοί σεισμοί».

Ωστόσο η Σελίνα αντιμετωπίζει με χαμόγελο την κατάσταση. «Προσπαθώ σε τέτοιες καταστάσεις να μην στεναχωριέμαι και να μην έχω τον πανικό και προσπαθώ να έχω χαμόγελο και να δίνω κουράγιο στον μπαμπά μου και στην αδελφή μου», λέει και προσθέτει ως μήνυμα σε όσους έχουν μείνει στο νησί της:

«Για μένα είναι στενάχωρο που έκλεισε το σχολείο. Θέλω να πω στους συμμαθητές μου να μην αγχώνονται, αλλά να αντιμετωπίζουν τα στενάχωρα πράγματα με χαμόγελο. Και να μην πανικοβάλλονται, γιατί όταν πανικοβάλλονται, γίνεται χειρότερη η κατάσταση. Να δίνουν κι αυτοί κουράγιο στους γονείς τους και οι γονείς κουράγιο στα παιδιά».

«Χρειαζόμαστε επιπλέον βοήθεια και από την Πολιτεία»

Ο δήμος Αθηναίων περιμένει και άλλες αφίξεις, ενώ αύριο Κυριακή αναμένεται να επισκεφτεί τους φιλοξενούμενους ο δήμαρχος Χάρης Δούκας.

Μιλώντας η κ. Δούρου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, είπε: « Έχουμε τη δυνατότητα να παραχωρήσουμε 25 σπίτια, ήδη βρισκόμαστε στα 23. Από εκεί και πέρα, χρειαζόμαστε επιπλέον βοήθεια και από την Πολιτεία, ώστε να καλυφθούν ανάγκες, γιατί δεχόμαστε συνεχώς αιτήματα. Μέχρι στιγμής έχουμε δεχθεί πάνω από 300 αιτήματα για προσωρινή στέγαση από κατοίκους της Σαντορίνης».

Για το ζήτημα της βοήθειας από την Πολιτεία, που ανέφερε, η κ. Δούρου εξήγησε: «Όσο περισσότερο διάστημα κρατήσει αυτό το σεισμικό φαινόμενο, τόσο περισσότερες ανάγκες θα υπάρχουν προσωρινής διαμονής, ίσως και σίτισης στο μέλλον. Και δεν το ζητάμε ως δήμος, αλλά νομίζω πως όταν εκτοπίζεται ένας τόσο μεγάλος πληθυσμός, διότι η κατάσταση στον χώρο που ζει είναι επικίνδυνη, πρέπει να υπάρξει και μια οργανωμένη παρέμβαση της Πολιτείας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή το οικείο περιβάλλον, που θα μπορεί να τους φιλοξενήσει για ένα άγνωστο χρονικό διάστημα. Και οι δικές μας δυνατότητες είναι φυσικά πεπερασμένες, όπως καταλαβαίνετε».

Και για τον χώρο φιλοξενίας, η αντιδήμαρχος Αθηναίων είπε: «Οι εγκαταστάσεις είναι έτοιμες, οι χώροι θερμαινόμενοι όπως είδατε, προσφέρουμε θέρμανση, κλινοσκεπάσματα, θα προσφέρουμε και σίτιση γι' αυτό το σαββατοκύριακο και από τη Δευτέρα θα υπάρχει η υποδομή, ώστε η κάθε οικογένεια να έχει το δικό της κουζινάκι και να μπορεί να μαγειρέψει το φαγητό της. Είναι και μια περιοχή, η οποία έχει πρόσβαση σε πολλά σημεία, που μπορούν να κινηθούν, υπάρχει δίκτυο συγκοινωνίας και ταυτόχρονα είναι ένας χώρος φρουρούμενος, οπότε υπάρχει και ασφάλεια. Και είναι ένας και πολύ όμορφος χώρος, μέσα στη φύση».

