Θεσσαλονίκη: Μητέρα επιτέθηκε και τραυμάτισε τον ανήλικο γιο της λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού

Έναν εφιάλτη βίωνε τα τελευταία χρόνια ένας 13χρονος Ρομά, θύμα ενδοοικογενειακής βίας στην περιοχή του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το thestival.gr.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο ανήλικος πήγε χθες το μεσημέρι (7/2) στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων και κατήγγειλε τη μητέρα του, με την οποία διαμένει στην περιοχή του Δενδροποτάμου ότι τον απείλησε με μαχαίρι και αφού του άσκησε σωματική βία σε κεφάλι και κορμό, του απευθύνθηκε με υποτιμητικές φράσεις σχετικά με τον σεξουαλικό του προσανατολισμό.

Δεν του επέτρεπε να πάει στο σχολείο

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο παθών υφίσταται βίαιη συμπεριφορά τα τελευταία χρόνια, ενώ του στερείται το δικαίωμα της εκπαίδευσης αφού δεν του επιτρέπεται να πηγαίνει στο σχολείο.

Ο παθόντας εξετάστηκε από Ιατροδικαστή και με εντολή της Εισαγγελίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης παραδόθηκε στην αδελφή του.

