Ο Κώστας Παπαζάχος ορίστηκε εκπρόσωπος των επιτροπών για τη σεισμική δραστηριότητα

Για την καλύτερη, ταχύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τη σεισμική δραστηριότητα μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού

Για την καλύτερη, ταχύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τη σεισμική δραστηριότητα μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού - της οποίας η διάρκεια φαίνεται να παρατείνεται χρονικά - με πρωτοβουλία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, ορίζεται ως εκπρόσωπος των δύο Επιτροπών (Μόνιμη Eπιστημονική Eπιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και  Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ) ο Καθηγητής Φυσικής Λιθόσφαιρας, Σεισμολογίας και Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος.

