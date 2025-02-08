Ο Κώστας Παπαζάχος ορίστηκε εκπρόσωπος των επιτροπών για τη σεισμική δραστηριότητα

Για την καλύτερη, ταχύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τη σεισμική δραστηριότητα μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού - της οποίας η διάρκεια φαίνεται να παρατείνεται χρονικά - με πρωτοβουλία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, ορίζεται ως εκπρόσωπος των δύο Επιτροπών (Μόνιμη Eπιστημονική Eπιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ) ο Καθηγητής Φυσικής Λιθόσφαιρας, Σεισμολογίας και Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος.
- Στις κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα οι πρώτοι σεισμόπληκτοι κάτοικοι της Σαντορίνης
- Θεσσαλονίκη: Μητέρα επιτέθηκε και τραυμάτισε τον ανήλικο γιο της λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού
- Απίστευτη υπόθεση στη Ρόδο: Ηλικιωμένος ασέλγησε στην 8χρονη κόρη του γιατρού που τον περιέθαλψε μετά από τροχαίο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.