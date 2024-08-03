Μία ακόμη φρικιαστική ιστορία ενδοοικογενειακής βίας βγαίνει στο φως της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά, μία γυναίκα 36 ετών από την Καλαμάτα, κατήγγειλε τον αδερφό της για βιασμό, ειδοποιώντας τις αρχές μέσω του 112.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέδωσε το STAR, η γυναίκα είπε στους αστυνομικούς ότι ο αδερφός της τη βίασε κατ' εξακολούθηση τις τελευταίες 20 ημέρες, προσθέτοντας ότι όταν του είπε ότι θα τον καταγγείλει, εκείνος την έδιωξε από το σπίτι.

Οι αστυνομικοί βρήκαν την 36χρονη σε ένα παγκάκι, απ' όπου είχε ειδοποιήσει μέσω του 112.

Ο αδερφός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ σχηματίστηκε εις βάρος του δικογραφία.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ασφαλές μέρος, ενώ δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη χορήγηση panic button.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.