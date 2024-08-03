Λογαριασμός
Ηράκλειο: Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ 16χρονη που τραυματίστηκε σε τροχαίο

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ στο Ηράκλειο

Νοσοκομείο ασθενής

Διασωληνωμένη μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, από το Βενιζέλειο όπου αρχικά διεκομίσθη, η 16χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες βράδυ στις Πατέλες Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το Cretalive, η ανήλικη επέβαινε σε δίκυκλο, το οποίο οδηγούσε ένας 17χρονος.

Το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του κι «έπεσε» πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα και οι δύο ανήλικοι να τραυματιστούν, όπως έγραψε το Cretalive, ενώ η 16χρονη έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Πηγή: cretalive.gr

TAGS: Ηράκλειο Κρήτης τροχαίο
