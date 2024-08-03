Διασωληνωμένη μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, από το Βενιζέλειο όπου αρχικά διεκομίσθη, η 16χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες βράδυ στις Πατέλες Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το Cretalive, η ανήλικη επέβαινε σε δίκυκλο, το οποίο οδηγούσε ένας 17χρονος.

Το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του κι «έπεσε» πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα και οι δύο ανήλικοι να τραυματιστούν, όπως έγραψε το Cretalive, ενώ η 16χρονη έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

