Θρίλερ με ευτυχή κατάληξη στον Κορινθιακό... Ο καπετάνιος του ιστιοφόρου, το οποίο έπλεε ακυβέρνηση στον Κορινθιακό, βρέθηκε ζωντανός μετά από πολύωρη έρευνα. Ο καπετάνιος είχε πέσει στη θάλασσα και αγνοούνταν, ωστόσο κατάφερε να επιβιώσει και να εντοπιστεί ζωντανός από τους διασώστες.

Το ιστιοφόρο με 5 τουρίστες και τον καπετάνιο, απέπλευσε από τον Άγιο Νικόλαο Φωκίδας όταν ξαφνικά υπέστη μηχανική βλάβη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο καπετάνιος θέλησε να συνεχίσει την πορεία του σκάφους κατεβάζοντας τα πανιά. Τότε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ο καπετάνιος έπεσε στη θάλασσα κι ενώ στην περιοχή έπνεαν δυνατοί άνεμοι.

Το σκάφος για περίπου μία ώρα έπλεε ακυβέρνητο, ωστόσο εντοπίστηκε από δυνάμεις του Λιμενικού.

Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις του Λιμενικού, παραπλέοντα σκάφη, ενώ έχει σηκώθηκε και ελικόπτερο.

Η ενημέρωση του Λιμενικού:

«Έρευνες υπό τον συντονισμό του ΕΣΚΕΔ από δύο πλωτά σκάφη, δύο ιδιωτικά σκάφη και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας προς εντοπισμό άνδρα μετά από πτώση του στη θάλασσα από ιστιοφόρο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου βορειοανατολικά του Αιγαίου.

Καιρός πνέει βορειοδυτικός άνεμος 4 μποφόρ».

