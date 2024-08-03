Απαγορεύεται από αύριο Κυριακή στις 7.30 το πρωί η κυκλοφορία στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και στο Δασόκτημα Πανοράματος, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σχετική απόφαση εξέδωσε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, ενώ η απαγόρευση θα είναι σε ισχύ ως τη Δευτέρα στις 7.30 το πρωί.

Ειδικότερα απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων στο τμήμα του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου), που περικλείεται από την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, την επαρχιακή οδό Πεύκων – Ασβεστοχωρίου – Εξοχής και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Πανοράματος – Χορτιάτη, στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου (Δασόκτημα Ωραιοκάστρου), στο Δασόκτημα Πανοράματος και στη δασική περιοχή Θέρμης (πλησίον του Περιβαλλοντικού Πάρκου και του Δασοκτήματος Ισενλί).

Για την εφαρμογή του μέτρου η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης αποδέχεται τον σχεδιασμό της Διοίκησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, σε ό,τι αφορά τα σημεία ελέγχου και απαγόρευσης εισόδου. Παράλληλα οι εθελοντικές οργανώσεις που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και τις δράσεις για την επιτήρηση των δασών της Θεσσαλονίκης, καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα με εντατικοποίηση των περιπολιών τους στους τομείς ευθύνης τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.