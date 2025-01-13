Κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες πλήττοντας το σύνολο της χώρας, ενώ τα έντονα φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με βασικά χαρακτηριστικά τις χιονοπτώσεις, τις καταιγίδες και τους ισχυρούς ανέμους.

Ο κρατικός μηχανισμός έχει τεθεί σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσει η κακοκαιρία, ενώ σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά μέχρι την Τρίτη.

Αλυσίδες στα ορεινά της της Αχαΐας και της Κορινθίας

Προβλήματα σε σημεία του ορεινού οδικού δικτύου της Αχαΐας και της Κορινθίας έχουν προκαλέσει οι χιονοπτώσεις, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων, για την κίνηση των οχημάτων.

Στην Αχαΐα

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι αναγκαίες στις παρακάτω περιοχές:

*Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Διακοπτού, μέσω της μονής Μεγάλου Σπηλαίου

*Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Πατρών, μέσω Χαλανδρίτσας

*Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Κλειτορίας, μέσω Λουσών και Πριόλιθου

*Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Αιγίου, μέσω Φτέρης

*Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Χιονοδρομικού Κέντρου

*Στην διαδημοτική οδό που συνδέει την Ζαρούχλα Αχαΐας με τον Φενεό Κορινθίας.

Στην Κορινθία

Η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων είναι απαραίτητες στις εξής περιοχές:

*Στην επαρχιακή οδό Γκούρας - Δερβενίου, από το 1Ο έως το 21ο χιλιόμετρο

*Στην επαρχιακή οδό Γκούρας - Κιάτου, από το 1ο έως το 18ο χιλιόμετρο

*Στην επαρχιακή οδό Γκούρας - Λυκούρια, από το 1ο έως το 19ο χιλιόμετρο

*Στην επαρχιακή οδό Γκούρας - Λεβιδίου, από το 1ο έως το 21ο χιλιόμετρο

*Στην επαρχιακή οδό Ξυλοκάστρου - Τρικάλων από το 27,1ο χιλιόμετρο και άνω.

Χιονίζει σε Λάρισα και Καρδίτσα

Σε εξέλιξη είναι τις τελευταίες ώρες τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε όλη τη χώρα, με τη χιονόπτωση να κάνει την εμφάνιση της και στα ορεινά του νομού Λάρισας.

Σε περιορισμό της κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στον Ε65 και στο τμήμα από τα διόδια του Λιανοκλαδίου, λίγο μετά την Λαμία, προς Καρδίτσα και Τρίκαλα και αντίστροφα προχώρησε η ΕΛΑΣ, λόγω της έντονης χιονόπτωσης.

Από νωρίς το πρωί «έχουν ντυθεί στα λευκά» κυρίως ορεινές περιοχές της Ελασσόνας, όπως το Λιβάδι, όπου το σχολείο παρέμεινε κλειστό, ενώ χιόνι έπεσε και στη περιοχή της Σπηλιάς του Κισσάβου, χωρίς να υπάρχουν, μέχρι στιγμής, προβλήματα.

Στο Λιβάδι Ελασσόνας τα θερμόμετρα – σήμερα το πρωί – έδειχναν -2 βαθμούς, ενώ οι εικόνες που έχει αναρτήσει η Πρωινή Εφημερίδα Λιβαδίου είναι χαρακτηριστικές:

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, για το σύνολο του οδικού δικτύου των νομών Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα δεν φέρουν ειδικά ελαστικά.

Στην περιοχή βρίσκονται μηχανήματα που προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτό το δίκτυο.

Το έστρωσε μέσα στην Καρδίτσα

Τα σχολεία σήμερα στην Καρδίτσα έκλεισαν στις 11 π.μ., λόγω της συνέχισης της χιονόπτωσης, με στόχο την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στα σπίτια τους, ιδιαίτερα όσων μετακινούνται προς ορεινές και ημιορεινές κοινότητες.

Σφοδρή χιονόπτωση σε Φθιώτιδα, Ευρυτανία και Φωκίδα

Σε ένταση βρίσκονται τα καιρικά φαινόμενα στην Φθιώτιδα, την Ευρυτανία και την Φωκίδα, ιδιαίτερα στους ορεινούς και ημιορεινούς όγκους και σε υψόμετρο πάνω από 250 μέτρα, χωρίς μέχρι ναέχουν παρουσιαστεί προβλήματα.

Μηχανήματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από τα μεσάνυχτα και μετά ρίχνουν συνέχεια αλάτι και απομακρύνουν το χιόνι στον δρόμο Λαμίας-Καρπενησίου ιδιαίτερα στην Ράχη Τυμφρήστου αλλά και Λαμίας-Δομοκού όπου η χιονόπτωση τα ξημερώματα είχε καλύψει τον δρόμο από το 10ο χιλιόμετρο έως το 22ο χλμ.

Πυκνή χιονόπτωση καλύπτει τα χωριά περιφερειακά του Παρνασσού όπως η Αμφίκλεια, ο Επτάλοφος, το Πολύδροσο και τα χωριά της Γραβιάς.

Στην πλευρά της Φθιώτιδας και της Φωκίδας χιονίζει στην Παύλιανη, αλλά και τα ορεινά χωριά της Φωκίδας. Στην περιοχή της Υπάτης τα ορεινά χωριά έχουν χιονόστρωση που ξεπερνά τους 15 πόντους, ενώ συνεχίζεται με ιδιαίτερη ένταση η χιονόπτωση χωρίς προβλήματα και σε ημιορεινές περιοχές.

Κυκλοφοριακά προβλήματα στη Στερεά Ελλάδα - Πού χρειάζονται αλυσίδες

Ακόμα με προβλήματα εξελίσσεται η κυκλοφορία στον δρόμο από Λαμία προς Δομοκό και Νέο Μοναστήρι. Ειδικότερα, προβλήματα υπάρχουν από το 5ο χλμ λίγο μετά την Λαμία έως το 22ο χλμ όπως επίσης και λίγο μετά τον Δομοκό και προς την Καρδίτσα. Η χιονόπτωση είναι έντονη.

Στον δρόμο Λαμίας-Άμφισσας και ιδιαίτερα από το 4ο χλμ έως το 20ο χλμ λίγο μετά τον Μπράλο τα μηχανήματα δίνουν μάχη να κρατήσουν το δίκτυο ανοιχτό. Το ίδιο και μετά την Γραβιά προς Άμφισσα στο ύψος του 51ου χλμ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνση Φθιώτιδας, εντοπίζονται προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, λόγω των πυκνών χιονοπτώσεων.

Ειδικότερα στον Νομό Βοιωτίας αποφασίστηκε η προσωρινή και πλήρη διακοπή κυκλοφορίας, παντός είδους βαρέως οχήματος, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, ανεξαρτήτου χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων, από την 07:45 ώρα της 13-01-2025 έως ύφεσης των φαινομένων, από την 30η χ/θ έως την 45η χ/θ της Π.Ε.Ο. Ελευσίνας - Θηβών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας, φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι και τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης.

Ακόμη η κυκλοφορία των οχημάτων, διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων λόγω χιονόπτωσης-παγετού:

•Στην Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας-Θηβών, από την 30η χ/θ έως την 45η χ/θ.

•Στην Επαρχιακή Οδό Ανάληψης-Κυριακίου και Κυριακίου-Αγίας Άννας.

•Στην Επαρχιακή οδό Αράχωβας-Επταλόφου, από την 10η χ/θ έως τα όρια του Νομού Φωκίδας.

•Στην Επαρχιακή οδό Αράχωβας-Επταλόφου, από την 14η χ/θ έως το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού (θέση Κελάρια).

Στο Ν. Ευρυτανίας: Η κυκλοφορία των οχημάτων, διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων λόγω χιονόπτωσης-παγετού, σε όλο το Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο.

Στο Ν. Εύβοιας: Η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω αύξησης όγκου υδάτων του Κηρέα ποταμού, έχει διακοπεί στην 1η χ/θ Επαρχιακής οδού Μαντουδίου - Κυμασίου, θέση «Πορτάρα» (ιρλανδική διάβαση). Η κυκλοφορία των οχημάτων προς το Κυμάσι Ευβοίας, διεξάγεται μέσω Μαντουδίου. Ακόμη η κυκλοφορία των οχημάτων, ένεκα πτώσης πετρών εντός οδοστρώματος, έχει διακοπεί στην δημοτική οδό (δευτερεύον οδικό δίκτυο), που συνδέει τους οικισμούς Λάλα και Καλύβια Καρύστου με την Παλαιά επαρχιακή οδό Καρύστου-Λεπούρων (στο ύψος της 4ης χ/θ).

Στο Ν. Φθιώτιδας: Η κυκλοφορία των οχημάτων, διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, λόγω χιονόπτωσης-παγετού, στην Εθνική Οδό Λαμίας - Καρπενησίου, από 47η χ/θ έως 64,7η χ/θ.

Στο Ν. Φωκίδας: Η κυκλοφορία των οχημάτων, διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, λόγω χιονόπτωσης-παγετού:

•Στην Επαρχιακή Οδό Γραβιάς-Μαυρολιθαρίου.

•Στην Επαρχιακή Οδό Γραβιάς-Επταλόφου.

•Στην Επαρχιακή Οδό Πολύδροσου - Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.

Χιόνια και στα ορεινά των Ιωαννίνων

Σφοδρή χιονόπτωση έχει ντύσει από το πρωί στα λευκά το Μέτσοβο και άλλα ορεινά χωριά των Ιωαννίνων.

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, τίθεντα σε εφαρμογή οι παρακάτω ρυθμίσεις:

• Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους βαρέων οχημάτων, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, από την 72,900 χ/θ (Κόμβος Παμβώτιδας πριν τα διόδια Δροσοχωρίου) έως και την 120,800 χ/θ (Κόμβος Παναγιάς) του αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.



Της παραπάνω απαγόρευσης εξαιρούνται τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης και οδικής βοήθειας, καθώς και εκχιονιστικά και φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι.



• Υποχρεωτικός εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, σε όλο το οδικό δίκτυο του Νομού Ιωαννίνων.



Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων σχετικά με την άρση τους.

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία και στη βόρεια Ελλάδα - Σε ποιες περιοχές δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία

Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα οι σχολικές μονάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων στη δυτική Μακεδονία, ενώ:

- στο νομό Θεσσαλονίκης θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων στους δήμους Ωραιοκάστρου, Παύλου Μελά και Λαγκαδά. Ακόμη, στο Δήμο Χαλκηδόνος κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων στις δημοτικές κοινότητες Ακροποτάμου, Προχώματος, Βαθυλάκκου, Νέας Μεσημβρίας και Ξηροχωρίου.

- στον Δήμο Βόλβης, θα είναι κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς τα ΚΔΑΠ και οι Παιδικοί Σταθμοί του δήμου Βόλβης. Στη Βέροια ανακοινώθηκε αναστολή λειτουργίας των παρακάτω σχολικών μονάδων: Δημοτικό Σχολείο Ριζωμάτων- Δάσκιου- Σφηκιάς, Νηπιαγωγείο Ριζωμάτων, Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Ριζωμάτων, Δημοτικό Σχολείου Τριποτάμου-Ράχης, Νηπιαγωγείο Τριποτάμου. Επίσης κλειστός θα παραμείνει και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ριζωμάτων. Στον δήμο Νάουσας κλειστά θα είναι τα σχολεία όλων των βαθμίδων και των δημοτικών παιδικών σταθμών. Στον δήμο Έδεσσας αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στο Νομό Σερρών θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία στον δήμο Σιντικής. Επίσης δεν θα λειτουργήσουν ο παιδικός σταθμός και το δημοτικό σχολείο της Κοινότητας Ορεινής. Στο Κιλκίς θα μείνουν κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Κιλκίς (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια) καθώς και οι εκπαιδευτικές δομές ειδικής εκπαίδευσης (Ειδικό Σχολείο Κιλκίς, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο, Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ΚΔΑΠ -ΜεΑ Δήμου). Αντίθετα, κανονικά θα λειτουργήσουν οι δημοτικοί παιδικοί – βρεφονηπιακοί και βρεφικοί σταθμοί.

Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο - Πού χρειάζονται αλυσίδες

Με αποφάσεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας Σερρών, Κιλκίς και Πέλλας, ισχύει απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, στα εξής σημεία:

στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Λαγκαδά-Σερρών-Προμαχώνα, από τη διασταύρωση Στρυμονικού έως το ανισόπεδο κόμβο Ριζιανών, από το 25,5ο έως το 81ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Νέου Πετριτσίου,

στην επαρχιακή οδό Πολυκάστρου-Κιλκίς, σε όλο το επαρχιακό δίκτυο του Δήμου Κιλκίς και σε όλο το εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

Από τις παραπάνω αποφάσεις εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας, τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν αλάτι και τα εκχιονιστικά μηχανήματα, καθώς και τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης.

Επίσης, λόγω χιονόπτωσης είναι απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε ορεινά σημεία των νομών:

- Ημαθίας (από το 18ο έως το 26ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας-Σελίου, από το 91,4ο χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κοζάνης - μέσω Καστανιάς - έως τα όρια με Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, από το 7ο έως το 17ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Νάουσας-3/5 Πηγάδια, από το 7ο έως το 17ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νάουσας-Σελίου),

- Κιλκίς (από το 12ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Γουμένισσας-Λιβαδίων),

- Πέλλας (από το 87ο έως το 118ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Φλώρινας, καθώς και στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Φλώρινας, από το 2ο έως το 10ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Έδεσσας-Αριδαίας, σε όλο το δημοτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Έδεσσας, εκτός της τοπικής κοινότητας Ριζαρίου) και

- Χαλκιδικής (από το 70ο έως το 85ο χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Ιερισσού, μέσω Ταξιάρχη.

Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες της βόρειας Ελλάδας. Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, από χθες το απόγευμα και μέχρι νεωτέρας, ισχύει διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ξηροχωρίου – Προχώματος, στο τμήμα της από τη διασταύρωση Παλιού Αγιονερίου έως τη συμβολή της με την Επαρχιακή οδό Ξηροχωρίου – Νέας Μεσήμβριας (Δήμου Χαλκηδόνος). Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της Επαρχιακής οδού Μεσήμβριας – Ξηροχωρίου και της Παλαιάς Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ευζώνων.

Επιπλέον, ισχύει διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Μαυρονερίου – Βαθυλάκου, από έξοδο Βαθυλάκου μέχρι τη διασταύρωση με Παλιού Αγιονερίου (Δήμου Χαλκηδόνος). Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ευζώνων. Κλειστός είναι και επαρχιακός δρόμος Χορτιάτη – Αγίου Βασιλείου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.